Yaşam

Antep’te minibüs devrildi: 1 can kaybı, 10 yaralı

Antep'in Nurdağı ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan Antep Nurdağı Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Hatay'dan Siirt'e yakınlarının düğününe gidenleri taşıyan Umut Kurt (22) idaresindeki 34 DHS 240 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Antep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı mevkisinde, iddiaya göre arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve 10 yolcu kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Nuri Siyahtoprak (53) kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (Kaynak: AA)

 

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