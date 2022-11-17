Politika

MSB: Operasyon bölgesinde 1 asker yaşamını yitirdi

TSK tarafından yürütülen “Pençe-Kilit” operasyonunda piyade uzman çavuş Sinan İnak’ın hayatını kaybettiği bildirildi.
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kürdistan MSB TSK PKK Operasyon Pençe Kilit operasyonu Asker

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, PKK’lilerin açtığı ateş sonucu bir askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Sinan İnak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

“Pençe-Kilit” operasyonu 18 Nisan 2022 tarihinden bu yana, Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam ediyor.

 

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