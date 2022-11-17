Ukrayna’da savaş: Rusya haftalar sonra Odessa ve Dnipro’yu vurdu

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Yapılan açıklamada, Dnipro'daki hava saldırısında aralarında 15 yaşındaki bir gencin de bulunduğu en az 8 kişinin yaralandığı ve iki altyapı sahasının zarar gördüğü belirtildi.

Yetkililere göre, Odessa'da da altyapı sahası vurulurken en az 3 kişi yaralandı ve bölgede iki Rus seyir füzesi Ukrayna savunma kuvvetleri tarafından düşürüldü.

Rusya haftalar sonra bölgeyi ilk kez vururken ülke genelinde Moskova'nın büyük ölçekli yeni bir saldırı başlattığı endişesiyle hava saldırısı sirenleri çaldı. Hava savunma sistemlerinin Kiev'in orta bölgesinde faaliyet gösterdiği duyuruldu.

Saldırılar, Ukrayna'da kar yağışıyla birlikte geldi. Ukrayna ulusal elektrik operatörü Ukrenergo, "durumun kötüleşmesi" nedeniyle günlük elektrik kesintisi sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

Poltava, Kharkiv, Hmelnitski ve Rivne bölgelerindeki yetkililer, halka füze saldırılarının devam etme tehlikesine karşı sığınaklara gitme çağrısı yaptı.

Yetkililer, perşembe günü ülke çapında insansız hava aracı ve füze saldırılarında en az dört kişinin öldüğünü ve 11 kişinin de yaralandığını söyledi.

Rusya en son salı günü uzun menzilli füzelerle başkent Kiev'in enerji altyapısını hedef almıştı.

Salı günü ayrıca NATO üyesi Polonya'da sınır bölgesine füze düşmüş ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg iki kişinin hayatını kaybettiği olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

Karadaki kuvvetlerinin geri püskürtülmesiyle Rusya, son haftalarda Ukrayna'nın enerji altyapısına ve diğer sivil hedeflere yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Uzmanlar, Ukrayna hava savunmasının bu hafta, önceki aylardakine oranla daha başarılı olduğunu söylüyor. Bu gelişmenin Batı tarafından sağlanan hava savunma sistemlerinden kaynaklandığı düşünülüyor.