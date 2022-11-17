ABD’nin Bağdat Büyükelçisi: İran uzun süredir Irak'ın işlerine karışıyor

DUHOK (K24)

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni gerçek bir ortak olarak desteklediklerini söyledi.

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, Duhok'ta Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından düzenlenen Ortadoğu Barış ve Güvenlik Konferansı'nın 3’üncü gününde konuştu.

Romanowski, “ABD, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ni gerçek bir ortak olarak destekliyor ve biz burada kalıp tarafların anlaşması için olumlu bir rol oynayacağız” dedi.

ABD'nin tarafları anlaşmazlıkları azaltmaya teşvik etmeye hazır olduğunu ifade eden Romanowski, Irak ile sorunların çözülmesi için daha fazla fırsat çağrısında bulundu.

ABD'nin Kürdistan Bölgesi ve Irak ile ilişkilerinin devam etmesini ve herkesin çıkarına olmasını istediklerini kaydeden Romanowski, Irak topraklarının egemenliğine vurgu yaptı.

“ABD, Erbil ve Bağdat ile iyi ilişkiler kurmak istiyor. Eğer bunu yapmazsak, sahip olduğumuz gündem başarısız olur” diyen ABD Büyükelçisi, ABD'nin Irak Büyükelçisi, İran'ın Irak'ın işlerine karıştığını ve Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılar düzenlediğini söyledi.

Romanowski, “İran uzun süredir Irak'ın işlerine karışıyor ve Irak'ın egemenliğini ihlal ediyor” dedi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi, İran'ı Irak'la siyasi, ekonomik ve güvenlik ilişkileri olan etkili bir komşu olarak nitelendirerek, İran’ın Irak’taki ihlallerin çözümünün Iraklıların ve Irak Başbakanı Sudani’nin elinde olduğunu ve Sudani’nin İran ile iyi ilişkiler kurması gerektiğini bildirdi.

Romanowski, Sudani’nin Irak'ın İran ve Türkiye gibi komşu ülkelerle ilişkilerini yeniden yapılandırması gerektiğine inandığını kaydetti.

ABD’li büyükelçi, “Mevcut Irak hükümetinin görevlerinden biri de Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki sorunları çözmektir. Kürdistan'daki siyasi partilerin sorunlarının yanı sıra petrol, bütçe ve ekonomik kaynakların kullanımı sorunlarının da herkesin yararına çözülmesi gerekiyor" diye konuştu.