Başbakan’dan K24’e: Yeni Irak hükümetinin niyetinden şüphe etmek akıllıca değil

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Duhok'ta Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından düzenlenen Ortadoğu Barış ve Güvenlik Konferansı'nın 3’üncü gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başbakan, K24 muhabirinin Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili sorusuna “Şu anda Yeni Irak hükümetinin niyetinden şüphe etmek akıllıca değil” şeklinde yanıtladı.

Yeni Irak hükümetine zaman vermek gerektiğini belirten Başbakan, “Hiçbir ilerleme kaydedilmezse sonra yanıt verebilirim” ifadelerini kullandı.

“Şu anda yeni Irak hükümeti hakkında kötü bir şey söylemem akıllıca değil” diyen Başbakan, “Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasındaki ilişkilerin ilerlemesi ve federal hükümetin Kürdistan Bölgesi haklarına saygı göstermesi konusunda oldukça umutlu olmak gerekir” değerlendirmesinde bulundu.