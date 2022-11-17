Komisyondan HDP'li Semra Güzel için 'vekilliği düşürülsün' kararı

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TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlık raporunu görüşerek milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar aldı.

Karma komisyon, aldığı karara ilişkin raporunu TBMM Genel Kurulu'na havale edecek.

Genel Kurul, Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili nihai kararı verecek.

Karma Komisyon, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in; 2022 yılında 5'i haziran ayında olmak üzere Genel Kurul'un 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle Anayasa’nın 84’üncü maddesi doğrultusunda milletvekilliğinin düşürülmesine oy çokluğu ile karar verdi.