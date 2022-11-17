Politika

Başbakan ve ABD Büyükelçisi Erbil – Bağdat ilişkilerini görüştü

Başbakan Mesrur Barzani ve ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasa temelinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.
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kürdistan Alina Romanowski Bağdat Büyükelçisi Mesrur Barzani Erbil Bağdat

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, bugün Duhok’ta ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak’taki son gelişmeleri ile ABD - Kürdistan Bölgesi ilişkileri ele alındı.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasa temelinde çözülmesi gerektiğini vurgulayan taraflar, sorunların çözümü için yeni fırsat olduğunu ifade etti.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin federal hükümetle sorunları anayasa temelinde görüşmek üzere Bağdat’a gitmeye hazır olduğunu kaydetti

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