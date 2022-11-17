Yaşam

Süleymaniye’de gaz patlaması: 3 ölü, 9 yaralı

Süleymaniye’de bir evde gaz kaçağından dolayı meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
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kürdistan sülaymaniye Patlama ölü yaralı

SÜLEYMANİYE (K24)

K24 muhabiri Süleymaniye’de bir evde gaz kaçağından dolayı patlama meydana geldiğini bildirdi.

Patlama sonucu can kaybı yaşandığını belirten muhabirimiz, birçok vatandaşın yaralandığını aktardı.

Muhabirimiz, patlama sonucu evin çöktüğünü kaydetti.

Süleymaniye Sağlık Müdürlüğü olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan Başbakan Mesrur Barzani, Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir’dn olayla ilgili inceleme başlatması talmatı verdi.

Başbakan, olayda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani de bir başsalığı mesajı yayımladı.

Yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Neçirvan Barzani, "Olayın kurbanlarının ailelerinin acılarını paylaşıyorum" dedi.

 

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