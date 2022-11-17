Finlandiya Başbakanı: Avrupa Çin teknolojilerine fazla bağımlı

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Helsinki'de her yıl düzenlenen bir startup etkinliği olan 'Slush'ın açılışında konuşan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, "Dürüst olalım, zaten güvenlik açıklarımız var. Çiplere veya yarı iletkenlere baktığımızda bunu net şekilde görüyoruz. Çin'e fazla bağımlıyız" dedi.

Marin, Avrupa'nın yaşanan enerji krizinden ve Covid-19 salgını sırasında görülen tıbbi malzeme eksikliğinden alması gereken dersler olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

"Bu teknolojileri inşa edecek yetenek ve bilgiye sahip olduğumuzdan emin olmalıyız. Çin'e ve demokratik olmayan otoriter ülkelere bağımlı olmadığımızdan emin olmalıyız. Teknoloji konusunda gerçekten endişeleniyorum. Avrupa'nın teknoloji ve dijital çözümlerde ve bu teknolojileri inşa etmek için ihtiyaç duyduğumuz hammaddeler konusunda aynı hataları yapmasından korkuyorum."

Ayrıca Marin, Avrupa'yı yapay zeka ve kuantum hesaplama gibi yeni teknoloji alanlarını geliştirmeye daha fazla yatırım yapmaya da çağırdı.