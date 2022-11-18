İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı: 17 kişi tutuklandı

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Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden Albashır'ın da aralarında yer aldığı 17'si tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul 3. ve 4. nöbetçi sulh ceza hakimliklerinde tercümanlar eşliğinde ifadeleri alınan 17 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

Şüphelilerden 3'ü ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 49 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli 29 cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanmıştı.

İfade işlemlerinin ardından savcılık, Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheliyi, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etmişti.

Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

13 Kasım’da İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.