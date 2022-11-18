Süleymaniye’deki patlamada can kaybı arttı, yas ilan edildi

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, Kazewe Mahallesindeki patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını belirtti.

Kentte yas ilan edildiğini ifade eden Heval Ebubekir, Sivil Savunma ekiplerinin çoğunluğu kadın ve çocuk olan kurbanların cesetlerini yıkılan evin altından çıkarmak için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Süleymaniye Valisi, hükümet kurumlarına teşekkür etti.

Başbakan Mesrur Barzani, Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir’e olayla ilgili inceleme başlatması talimatı vermişti.

Başbakan, olayda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilemişti.