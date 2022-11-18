Protestolar: Rojhilat’ın Bokan kentinde 2 güvenlik görevlisi öldürüldü

HABER MERKEZİ

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Bokan’daki gösteriler sırasında silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışma sonucu iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

IRNA, Bokan'da önceki günkü gösterilerde de bir albayın "kimliği belirsiz kişiler" tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğünü bildirmişti.

Bu arada İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Meşhed Valisi Muhsin Daveri, Meşhed'de bu akşam düzenlenen gösteriler sırasında bir göstericinin bıçakla güvenlik güçlerine saldırdığını söylemişti.

Daveri, saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic milis güçlerinden Danyal Hüseyinzade ve Hüseyin Zainalzade adlı 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını aktarmıştı.

ROJHILAT VE İRAN’DA GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Seqizli 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları yaptığı açıklamada, gösterilerde 342 kişinin öldüğünü duyurdu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50'den fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Son olarak önceki akşam İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı İze kentinde düzenlenen Jina Emini protestoları sırasında seyir halindeki motosikletli 2 kişinin göstericiler ve güvenlik güçlerinin üzerine ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti.

İsfahan kentinde de eş zamanlı olarak güvenlik güçlerine yönelik motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albay ile Besic milis güçlerinden 2 kişi ölmüştü.