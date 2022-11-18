Soylu: İstiklal Caddesi'ndeki saldırı Münbiç'ten oldu

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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

"İstiklal Caddesi’ndeki saldırı PKK’nın sivilleri hedef alan tipik saldırısıdır” diyen Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Terörle mücadelede; terör ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına inmiştir. Bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir. Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. İstiklal saldırısı PKK’nın daha önce gerçekleştirdiği sivil katliamlardandır. Saldırının arkasındaki yapıyı tek tek deşifre ediyoruz. Mersin ve İstiklal saldırıları yüzyılın seçimi yaklaşırken Türkiye'ye küresel istikrarsızlık çekme girişimidir”

Soylu, “2016 - 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393’ü ifadelerinde PKK’ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor. Mersin'deki de İstiklal Caddesi'ndeki saldırı da Münbiç'ten oldu. Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir” diye konuştu.

13 Kasım’da İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.