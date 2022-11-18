Politika

Suriye’de Uluslararası Koalisyon üssüne roketli saldırı

Suriye’nin Deyr ez-Zor kentinde, Uluslararası Koalisyon Güçleri’nin konuşlandığı üsse roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
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suriye Deyr ez-Zor Roketli saldırı ABD CENTCOM Uluslararası Koalisyon

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamaya göre Deyr ez-Zor’daki Uluslararası Koalisyon Güçleri’nin konuşlandığı üsse roketli saldırı düzenlendi.

CENTCOM açıklamasında, saldırının El Omer petrol sahası içinde bulunan "Green Village" (Yeşilköy) adlı üsse gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırının nereden yapıldığı konusunda herhangi bir bilgi verilmezken, olay sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Söz konusu üs, ABD ve Uluslararası Koalisyon’un Suriye’deki en büyük üssü olarak kabul ediliyor.

El Omer petrol sahasındaki ABD askeri üssüne daha önce de saldırılar gerçekleştirilmişti.

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