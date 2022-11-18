Macron’dan APEC ülkelerine: Ukrayna savaşı aynı zamanda sizin sorununuz

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Bangkok’ta düzenlenen APEC zirvesinde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Fransa’nın bir numaralı önceliği Ukrayna’da barışa katkıda bulunmak ve Rusya üzerinde baskı kuracak küresel bir dinamiğe sahip olmaya çalışmaktır. Fransa büyüyen bir fikir birliği oluşturmak için Çin, Hindistan, tüm bölge, Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika ile çok yakın çalışmayı planlıyor” ifadelerini kullandı.

Asya-Pasifik bölgesinde istikrarı pekiştirmek gerektiğinin altını çizen Macron, “Hegemonya ve çatışmaya inanmıyoruz, istikrara inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Macron, Çin ile ABD arasında tırmanan bir rekabete sahne olan Asya-Pasifik bölgesinin bu dengeyi sağlamak için Fransa da dahil olmak üzere bölgesel güçlere güvenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Macron İngilizce yaptığı konuşmada, “Ormandayız ve gittikçe gerginleşen iki büyük filimiz var. Gerginlikleri artarsa birbirleriyle kavga etmeye başlarlar ve bu ormanın geri kalanı için büyük bir sorun olur. Kaplanlar ve maymunlar gibi diğer birçok hayvanla işbirliği yapmanız gerekir” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca, Reunion, Yeni Kaledonya ve Fransız Polinezyası da dahil olmak üzere Hint ve Pasifik Okyanusları’nda denizaşırı toprakları olan Fransa da dahil olmak üzere bölgesel güçlerin rol oynaması gerektiğini söyledi.

APEC'in “Üye Ekonomiler” olarak da anılan 21 üyesi vardır. Bunlar Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Çin, Hong Kong (Çin), Tayvan (Çin), Endonezya, Japonya, Kore, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Peru, Filipinler, Rusya Federasyonu, Singapur, Tayland, ABD ve Vietnam'dır.