Politika

ABD Büyükelçisi’nden Süleymaniye patlamasıyla ilgili başsağlığı mesajı

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, Süleymaniye’de patlamasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
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ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski
ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski
kürdistan ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski Süleymaniye Patlama başsağlığı

ERBİL (K24)

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romanowski, Süleymaniye’nin Kazewe Mahallesinde meydana gelen patlamayla ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Alina Romanowski “Süleymaniye’de meydana gelen patlamadaki kurbanların ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.

Romanowski, özverili çalışmalarından dolayı sivil savunma ekiplerini kutladı.

Dün gece Süleymaniye’nin Kazewe Mahallesinde yaşanan gaz patlamasında 15 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir ise meydana gelen patlamanın ardından kentte 1 günlük yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Başbakan Mesrur Barzani, Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir’e olayla ilgili inceleme başlatması talimatı vermişti.

Başbakan, olayda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilemişti.

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