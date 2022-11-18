İsveç: Kuzey Akım’daki patlamaların nedeni sabotaj

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İsveç, Rus gazını Avrupa ülkelerine taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül’de patlamalar sonucu meydana gelen sızıntılarla ilgili soruşturmanın ilk sonuçlarını açıkladı.

İsveç Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, boru hatlarında yapılan incelemenin sabotaj iddialarını doğruladığı aktarıldı.

“İNCELEMELERDE PATLAYICI KALINTILARI TESPİT EDİLDİ”

Olay yerinden alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerde patlayıcı kalıntılarının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, patlamalar sonucu boru hattında büyük hasar meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, devam eden geniş çaplı soruşturmanın olaya ilişkin daha kesin sonuçlar elde edilmesini sağlayacağı vurgulandı.

İsveç Güvenlik Servisi, sabotajı gerçekleştiren şahısların soruşturmanın sonucuna bağlı olarak tespit edileceğini ifade ederken, İsveç Sahil Güvenliği, İsveç Silahlı Kuvvetleri ve İsveç polis teşkilatı dahil olmak üzere bir çok kurumun soruşturmaya katkı sağladığı kaydedildi.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 26 Eylül'de patlamalar sonucu 4 noktada gaz sızıntısı meydana gelmişti.

Almanya, Danimarka ve İsveç olayla ilgili ayrı soruşturmalar başlatmıştı. İsveç ve Danimarka tarafından yapılan ön soruşturmada, olayın sabotaj olduğuna ilişkin işaretler olduğu belirtilmişti.