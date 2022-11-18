Rusya'dan ABD'ye mesaj: Biz hazırız

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Sergei Ryabkov bugün Rus medyasına yaptığı açıklamalarla ABD'ye dikkat çeken mesajlar verdi.

"Washington yönetimi hazırsa Rusya ABD ile yüksek seviyede stratejik istikrar toplantılarına hazır" açıklamasında bulunan Ryabkov ayrıca Rusya'nın ABD ile yeni temaslarından kaçınmadığını sözlerine ekledi.

Devlet Haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Ryabkov, Rusya'da tutuklu bulunan ve Mordovya bölgesindeki bir ceza kolonisine transfer edilen Amerikalı basketbol yıldızı Brittney Griner'in, Rus silah kaçakçısı Viktor Bout ile takas edilmesini umduğunu belirtti.

Öte yandan Ryabkov ABD'ye yeşil ışık yaksa da Kremlin'den bugün yapılan açıklamada Putin-Biden görüşmesinin planlanmadığı belirtildi.

ABD yönetiminin basketbolcu Brittney Griner ve casuslukla suçlanan Paul Whelan’ı kurtarmak için esir takasını müzakere etmek istediği uzun süredir biliniyor.

ABD'NİN İSTEDİĞİ İKİ İSİM

Olimpiyat şampiyonu 31 yaşındaki Griner, 17 Şubat’ta, yani Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı saldırıdan birkaç gün önce bagajında esrar yağı bulunduğu iddiasıyla Moskova’daki bir havaalanında gözaltına alınmıştı.

Rusya’da ‘yasa dışı esrar bulundurmak’ ve ‘ülkeye esrar ile doldurulmuş elektronik sigara kartuşu sokmakla’ yargılanan Griner 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski bir donanma mensubu olan Paul Whelan ise reddettiği casusluk iddiasından 2020 yılında 16 yıl hapis cezası almıştı.