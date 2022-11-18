Politika

Erdoğan, Zelenskiy ile tahıl koridorunu görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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türkiye Volodimir Zelenskiy Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Tahıl anlaşması

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması’nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’ye teşekkür etti.

Erdoğan, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.

Erdoğan, İstanbul’daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’ye teşekkür etti.

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