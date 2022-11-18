Politika

Rusya'dan Ukrayna'ya suçlama

Rusya, Ukrayna'yı savaş esirlerini infaz etmekle suçladı.
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HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetimini ondan fazla savaş esirini infaz etmekle suçladı. 

AFP'de yer alan habere göre bakanlık, yaklaşık dokuz ay süren çatışmaların ardından en son 'ihlal iddiası' olarak Kiev'i "savaş suçu" işlemekle itham etti.

Bakanlık yaptığı açıklamada, “Ukrayna ordusu soysuzlarının, 10'dan fazla hareketsiz Rus askerlerini başına kurşun sıkarak kasıtlı ve metodik olarak öldürmesi, Kiev rejiminin esir haklarına uyduğu iddiaları bağlamında, hiç kimse tarafından ‘trajik istisna’ olarak gösterilemeyecek” dendi.

Ukraynalı askerlerin silahsız Rus esirleri katlettiği görüntülerinin, Zelenskiy liderliğindeki mevcut Kiev rejiminin ve onu koruyan ve destekleyenlerinin vahşi doğasının delili olduğu kaydedilen açıklamada, “Rus savaş esirlerinin vahşice öldürülmesi ilk ve tek savaş suç değil. Bu, Ukrayna ordusunda, Kiev rejimi tarafından aktif olarak desteklenen ve Batılı hamilerinin yakın mesafeden bile görmek istemediği yaygın bir uygulama” ifadesine yer verildi.

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