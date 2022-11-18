ABD, vatandaşlarını Türkiye’nin Suriye ve Irak operasyonlarına karşı uyardı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ordusunun Irak ve Suriye'ye yönelik olası askeri harekatına karşı vatandaşlarını uyardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye ordusunun önümüzdeki günlerde Kürdistan Bölgesi ve Rojava’ya operasyon başlatmasını beklendiğini kaydederek, Irak ve Suriye'deki vatandaşlarını Türkiye ile iki ülke arasındaki sınır bölgelerine yaklaşmamaları konusunda uyardı.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği de resmi sitesinden yaptığı açıklamada, ‘ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun raporlarında Türkiye’nin önümüzdeki günlerde Irak ve Suriye’nin kuzeyine harekat düzenleyeceğinin doğrulandığı’ kaydedildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarının sınır bölgelerinden ve kalabalıklardan uzak durmaları istendi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca ABD vatandaşlarını hala terör ve silahlı çatışma tehdidi altında oldukları gerekçesiyle Irak ve Suriye'ye seyahat etmemeleri hususunda uyardı.