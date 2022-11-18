ABD: Ukrayna olmadan Rusya ile savaşın bitirilmesini konuşmayacağız

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Rusya ile Ukrayna olmaksızın Ukrayna’nın geleceği ve savaşın sonlandırılması gibi konuları konuşmayacaklarını yineledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, CIA ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) arasında Ankara’da yapılan görüşmenin Ukrayna savaşından ziyade ABD ile Rusya arasında yanlış hesaplamaları önlemek üzere karşılıklı iletişim kanallarının açık tutulmasına odaklı olduğunu söyledi.

Kriby, telekonferans yöntemi ile düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

CIA Direktörü Bill Burns ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin’in Ankara’da Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ev sahipliğinde yaptığı görüşmenin Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin başlaması için yapılıp yapılmadığı sorusu üzerine Kirby, diplomatik müzakerelerin önemini vurgulayarak bunun kararını Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin verebileceğini ve Ukraynalı liderin Rus füze saldırıları devam ederken buna hazır olmadığını söyledi.

Burns’ün Moskova ile Washington arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması için Ankara’da Rus mevkidaşı ile görüştüğünü belirten Kirby şöyle devam etti:

"Daha önce de söyledim, Rusya ile ABD arasında, Rusya ile Batı arasında stratejik açıdan olası yanlış hesaplamaları önlemek için özellikle de şimdi bu iletişim kanallarının açık olmasını istiyoruz. Dolayısıyla Burns’ün görüşmeleri de ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile, ABD Genelkurmay Başkanı Mark A. Milley’in Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın mevkidaşı ile görüşmelerinin devamı niteliğindeydi. Yani bu uzun süredir devam eden geniş ve sorumlu bir çabanın parçasıydı.”

Kirby, Ukrayna olmadan Rusya ile savaşın bitirilmesini konuşmayacaklarını da yineledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ile ABD’nin nükleer silah kullanmayacakları konusunda mutabık kaldığına ilişkin değerlendirmesi üzerine yöneltilen bir soru üzerine Kirby, Rusya’nın stratejik silah doktrininde nükleer bir savaşın kazanılmayacağı ve bu yüzden böyle bir savaşa girmemek gerektiğinin vurguladığını hatırlatarak ABD’nin de buna katıldığını ve bunda mutabık olduğunu kaydetti.

Kirby, Moskova’nın zaman zaman nükleer silahları kullanma tehdidinde bulunmasının "sorumsuzca" olduğunu ve bu nedenle ABD’nin iletişim kanallarını açık tutmayı önemsediğini belirtti.

KUZEY KORE’NİN KITALARARASI BALİSTİK FÜZE DENEMESİ

Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze denemesine ilişkin sorulara yanıt veren Kirby, Pyongyan’ın bu eylemlerinin kaygı verici olduğunu söyledi.

Söz konusu denemenin ABD’nin güvenliğine tehdit teşkil etmediğini söyleyen Kirby, "Bu fırlatma başarısız veya kısmen başarılı olmuş olsa bile bu kaygı vericidir. Çünkü öğreniyorlar. Programları gelişiyor, kendilerini geliştiriyorlar. Bu da tabii ki sadece Kore Yarımadası için değil tüm bölge için istikrarsızlaştırıcı bir şey" diye konuştu.