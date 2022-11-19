Kherson'a ilk tren yola çıktı

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki tren istasyonundan yerel saatle 22.30'da yola çıkan yolcu treninin, bugün saat 09.00 gibi Kherson'a varması bekleniyor.

Kherson'a hareket edecek tren için Kiev istasyonunda düzenlenen törene, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk ile Kiev'de resmi temaslarda bulunan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis katıldı.

Evlerine dönen Kherson sakinleri, basın mensupları ve güvenlik yetkililerin bulunduğu trene, Bakan Kubrakov da bindi.

"UKRAYNA İÇİN BİR SEVİNÇTİR"

Kherson'a gidecek trende hostes olarak görev yapan Natalya Fedorets, savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri Kherson tren seferlerinin askıya alındığını kaydetti.

Bir tren görevlisi olarak heyecanlı olduğunu dile getiren Fedorets, "Yaklaşık 8 ay sonra Kherson'a ilk kez tren seferi yapılıyor. Kherson'un özgürleştirilmesinden dolayı gurur duyuyorum. Bu, Ukrayna için bir sevinçtir" dedi.

Uzun yıllardır Kiev'de yaşayan ve Kherson'da yalnız kalan annesinin yanına giden 38 yaşındaki Adam Maksim ise savaşın başladığı ilk günlerde babasının vefat ettiğini, annesinin bölgede kalmaya karar verdiğini söyledi. Maksim, annesi ile bir araya gelme fırsatı ortaya çıktığı için heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Ben Kherson'un özgür kaldığı için sevinçten ağladım. Arkadaşlarımızla kutlama yaptık. Kherson'a en son 22 Ocak'ta gitmiştim" diye konuştu.

SAVAŞIN BAŞLADIĞINI KHERSON TRENİNDE ÖĞRENMİŞTİ

Kherson'da aylarca yalnız kalan kocasının yanına giden Olga İvçenko, 3 Eylül'de Kherson'dan iki çocuğu ile tahliye edildiğini belirtti.

En son Kherson trenine savaşın başladığı gün bindiğini aktaran İvçenko, şöyle devam etti:

"Eve gidiyorduk ve o arada büyük oğlum bana savaşın başladığını söylemişti. Ondan sonra da tren seferleri durdu. Şimdi ise evime dönüyorum ve neler hissettiğimi heyecandan anlatamıyorum bile. Kocamı görmek istiyorum." (Kaynak: AA)