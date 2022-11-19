Dünya Bankası: Yaptırımlar Irak petrol sektörüne zarar verdi

ERBİL (K24)

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırmasından bu yana Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle ABD ve Kanada pek çok konuda Moskova’ya yaptırımlar uyguladı.

Söz konusu yaptırımlar taraflar arasındaki ekonomileri olumsuz etkilediği gibi, bu durum petrol ve enerji sektörlerine de yansıdı.

Dünya Bankası tarafından hazırlanan raporda, Irak’ta faaliyet gösteren Rus petrol şirketlerine yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Raporda, Irak petrol sektörünün Rus şirketlerine yönelik yaptırımlar nedeniyle zarar gördüğü belirtildi.

Ayrıca petrol fiyatlarındaki artışın da Irak ekonomisini kötü etkilediği vurgulandı.

Irak’taki gelir paylaşımının ve bankacılık sektörünün önemine dikkat çeken Dünya Bankası, ülkenin sadece petrol gelirine bağlı kalmaması gerektiğini bildirdi.

KÜRESEL PETROL ÜRETİMİ EKİM'DE ARTMIŞTI

Bu arada Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol üretiminin Ekimde bir önceki aya göre günlük yaklaşık 700 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 500 bin varile yükseldiğini bildirmişti.

OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 29,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Nijerya ve Irak'ta artmıştı.

Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Nijerya'da 33 bin varil, Irak'ta 20 bin varil artarken, Suudi Arabistan'da 149 bin varil, Angola'da 78 bin varil gerilemişti.