Politika

Süleymaniye’deki gaz patlamasının kurbanları toprağa veriliyor

Süleymaniye’deki gaz patlamasında yaşamını yitiren 15 vatandaş bugün toprağa veriliyor.
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kürdistan Süleymaniye gaz patlaması

SÜLEYMANİYE (K24)

Kaziwe Mahallesi’nde 17 Kasım’da gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada bir bina çökmüş, olayda 15 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralanmıştı.

Patlamanın kurbanları bugün çok sayıda yetkili ve vatandaşın katılımıyla toprağa veriliyor.

Kürdistan bayrağına sarılı cenazeler Süleymaniye’deki bir camiye getirildi, yapılan konuşmaların ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazında Başkan Mesud Barzani’nin temsilcisi Zagros Fetah da bulundu. Zagros Fetah, Başkan Barzani’nin yaşamını yitirenlerin acısını paylaştığını ifade etti.

Olayda ölen 9 kişi çocuktu. Başbakan Mesrur Barzani’nin temsilcisi Eğitim Bakanı Alan Heme Said de cenaze namazına katıldı ve bu olayın tüm eğitim camiasını yasa boğduğunu ifade etti.

Öte yandan başta Erbil ve Duhok olmak üzere Kürdistan’ın dört bir yanında patlamada yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu, gıyabi cenaze namazı kılındı. Erbil Valisi Omed Xoşnaw yaptığı açıklamada, Süleymaniye'deki taziyelerin sona ermesinden sonra kurbanların yakınlarının katılmıyla Erbil'de taziye kurulacağını söyledi. 

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani de taziyeye katılıyor.

Olay nedeniyle Süleymaniye’de 1 günlük yas ilan edilmişti.

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