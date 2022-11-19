Şam: İsrail’in saldırılarında 4 Suriye askeri öldü

HABER MERKEZİ

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'in sabah saat 06.30 sularında hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Haberde, saldırı sonucu 4 askerin öldüğü ve bir askerin yaralandığı, ayrıca maddi kayıp meydana geldiği ifade edildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de saldırıyı doğrulayarak, İsrail’in Humus ve Hama'daki İran yanlısı grupları hedef aldığını aktardı.

Gözlemevi'nden yapılan açıklamada bu grupların silah ve cephanelerinin bulunduğu mevkilerin vurulduğu belirtildi. İsrail'in Lazkiye'de de Suriye hükümetinin hava savunma mevzilerini vurduğu belirtildi.

Saldırıyla ilgili İsrail ordusundan bir açıklama yapılmadı.

İsrail, 2011 yılında iç savaşın başladığı Suriye topraklarında şimdiye kadar yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda hem hükümetin hem de İran destekli güçlerin ve Hizbullah unsurlarının mevzileri hedef alındı.

Ekim ayı sonlarında İran yanlısı 4 kişi İsrail'in Şam yakınlarındaki mevkilere düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmişti.