Benzine 75 kuruş indirim

HABER MERKEZİ

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim geldi. Fiyat değişiklikleri, pompa fiyatlarına yansıdı.

Benzine en son Kasım ayı başında 1,31 TL zam gelmişti.

En son 1,54 TL’lik indirimle litresi 24,84 TL’ye gerileyen motorinde bu hafta fiyat değişimi beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,79 liradan, benzinin litresi ise ortalama 21,18 liradan satılıyor.

Ayrıca brent petrol bu hafta başında 96 dolar üzerini görmesinin ardından düşüşe geçti. Haftanın son işlem gününde 90 dolar altını gören fiyat, 24 Ekim sonrası en düşük seviyeyi test etti.