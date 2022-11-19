Politika

Kerkük’te 4 Irak askeri kafası kesilerek öldürüldü

Kerkük’te bir askeri noktaya baskın düzenleyen silahlı bir grup, 4 Irak askerini kafasını keserek öldürdü.
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kürdistan Kerkük Irak ordusu

KERKÜK (K24)

K24’e konuşan Kerkük’e bağlı Qerehencir Nahiye Müdürü Avesta Muhammed, bugün sabah saatlerinde silahlı bir grubun, bir askeri noktaya baskın düzenleyerek 4 Iraklı askeri kafasını keserek infaz ettiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Silahlı gruba ait bilgi edinilemezken, öldürülen kişilerin; Firas Kezum, Amir Nasır, Ahmed Kazım Abis ve Sefa isimli askerler olduğu öğrenildi.

16 Ekim 2017 olayları sonrası Irak ordusu ile Peşmerge Güçleri arasında kalan bölgede ortaya çıkan güvenlik açığı nedeniyle sık sık saldırılar yaşanıyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Bağdat yönetimine bu durumla ilgili birçok kez çağrıda bulundu.

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