Politika

Türkiye’den Kuzey Kore’ye kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini kınadığını belirtti.
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Kuzey Kore balistik füze denemesi gerçekleştirdi (Foto: KCNA)
Kuzey Kore balistik füze denemesi gerçekleştirdi (Foto: KCNA)
türkiye Kuzey Kore Türkiye Balistik füze

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleriyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Kore'nin dün (18 Kasım) gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesi dahil olmak üzere yıl başından bu yana artan sayıdaki balistik füze denemelerini kınıyoruz.

Kuzey Kore'nin tüm uluslararası uyarılara rağmen sürdürdüğü bu sorumsuz tutumun bölgesel barış ve istikrara muhtemel olumsuz etkilerinden kaygı duyuyoruz.

Kuzey Kore'yi, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerine uymaya ve bölgede daha fazla gerilime neden olabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz."

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu yönüne yerel saatle 10.18'de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığı da yerel saatle 11.23'te, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini açıklamıştı.

Havada 69 dakika kalan füzenin 6 bin kilometre irtifaya çıkarak, yaklaşık 1000 kilometre menzile ulaştığı kaydedilmişti.

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