Beyoğlu’ndaki bombalı saldırı: 5’i Bulgaristan’da 13 şüpheli yakalandı

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Alınan bilgiye göre, İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren şahıslara yardım ve yataklık yaptığı belirtilen, T.A, S.G, M.E.Y, M.E.A, H.A, H.A, S.C. ve H.A. olmak üzere 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ BULGARİSTAN’DA YAKALANDI

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Bulgaristan ulusal haber ajansı BTA’ya yaptığı açıklamada, Türkiye’den güvenlik yetkilileriyle yapılan işbirliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Mileva, şüphelilerin şimdilik 72 saat gözaltında kalacaklarını, ancak savcılığın şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini aktardı.

Bulgar basınına göre şüpheliler, bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan’a giriş yaptı.

Yakalanan şüpheliler arasında, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan’ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdulrami’nin de yer aldığı kaydedildi.

Daha önce de 51 kişi gözaltına alınmış bunlardan 2'si serbest bırakılmış 17'si ise tutuklanmıştı.

BOMBAYA AİT DETAYLAR

Öte yandan, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçalarını topladı. Ana maddesi TNT olan bombanın güçlenmesi için içine çivi, olta ucuna takılan kurşunlar ve metal parçalar konulduğunu belirleyen ekipler, olay yerinden topladıkları parçaları incelemeye başladı. (Kaynak: AA)