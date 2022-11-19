Politika

Rusya: Binada meydana gelen patlamada 4’ü çocuk 9 kişi öldü

Rusya'nın Sahalin Adasındaki 5 katlı bir binada meydana patlamada 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
dünya Rusya Bina Patlama

HABER MERKEZİ

Rusya'nın Sahalin Adasında yer alan Tymovskoye kasabasında 5 katlı binanın dördüncü katında şiddetli patlama meydana geldi.

Toplam 33 sakinin yaşadığı binanın bir kısmı patlamanın etkisiyle çöktü.

Bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri sevk edildi.

60 kişiden oluşan kurtarma ekibi binadakileri tahliye ederken, enkaz altında arama çalışmaları başlattı.

"BİNANIN ZEMİN KATINA KADAR İNİLDİ"

Sahalin Bölge Valisi Valery Limarenko yaptığı açıklamada, "Can kaybı 4'ü çocuk olmak üzere şu anda 9 oldu. Binanın zemin katına kadar inildi. Enkaz altında 1 kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz" dedi.

Enkazdan çıkarılan 1 kişinin ameliyat edileceğini aktaran Limarenko, diğer 8 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Limarenko, patlamanın gaz kaçağı nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Rusya Soruşturma Komitesi, patlamayla ilgili soruşturma başlattı. 

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