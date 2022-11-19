Politika

HRANA: İran’da 400’den fazla gösterici öldürüldü

İran’da devam eden gösterilerde şimdiye kadar 400’den fazla göstericinin öldürüldüğü bildirildi.
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İran İran Jina Emini HRANA

HABER MERKEZİ

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA), 16 Eylül’de başlayan ve halen devam eden gösterilerde, 18 Kasım itibariyle 58’i çocuk 402 göstericinin öldürüldüğünü açıkladı.

Bu süre zarfında 150 il ve ilçede düzenlenen protestolarda 16 bin 813 gösterici gözaltına alındı.

HRANA, üniversitelerde 140 gösteri düzenlendiğini ve 524 öğrenicinin gözaltına alındığını belirtti.

Açıklamada, sadece 17-18 Kasım tarihleri arasında 21 göstericinin İran güvenlik güçleri tarafından, çoğunluğu Doğu Kürdistan’ın Bokan ve Mahabad kentlerinde olmak üzere 21 kişi öldürüldü.

ROJHILAT VE İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra gördüğü işkence sonucu komaya girerek hastaneye kaldırılan Rojhilat’ın Seqiz kenti nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Gözaltına alınan bazı göstericilere idam cezası verildi.

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