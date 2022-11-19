Politika

Anket: AK Parti yüzde 30'un altında, Millet İttifakı farkı açtı

Alf araştırma şirketi son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye anket AK Parti CHP HDP

HABER MERKEZİ

Seçimlere sayılı aylar kala araştırma şirketleri de ellerindeki verileri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. 

ALF Araştırma şirketi, 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu.

Ankete göre AK Parti yüzde 30'un altında kaldı. Millet İttifakı ise Cumhur İttifakı'na fark atıyor.

Araştırma 14 - 17 Kasım'da yapılırken 41 ilde 2 bin 150 kişi ankete katıldı.

Ankete göre partilerin oy oranları ise şöyle:

AK Parti: Yüzde 29,4

CHP: Yüzde 28,1

İYİ Parti: Yüzde 13,3

HDP: Yüzde 8,3

MHP: Yüzde 6,7

Zafer Partisi: Yüzde 2,5

DEVA Partisi: Yüzde 2,2

Gelecek Partisi: Yüzde 2,1

BTP: Yüzde 1,5

Memleket Partisi: Yüzde 1,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1

Diğer: Yüzde 1,3

Ankete göre ittifakların oy oranları ise şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 36,1

Millet İttifakı: Yüzde 41,4

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv