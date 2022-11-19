ABD’li eski bakan: Ukrayna konusunda müzakereler için doğru zaman şimdi

HABER MERKEZİ

ABD'nin eski başkanı Donald Trump yönetiminin Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ukrayna konusunda bir müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini savundu.

CNBC'ye konuşan Mnuchin, müzakereler için uygun zamanın şimdi olduğunu belirterek, en azından çatışmaların durdurabileceğini vurguladı.

Mnuchin, “Başkan Biden ve Çin lideri Xi Jinping arasında yapılan görüşmede, iki dünya liderinin çatışmayı sona erdirmek için bu sorunu çözebileceğini gerçekten umuyordum” dedi.

Mnuchin, çatışmaların sürmesi halinde Avrupa'nın ‘telafisi zor sonuçlarla’ karşı karşıya kalabileceğini de sözlerine ekledi.