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Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'daki çatışmanın Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmesine izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) Friedrichshafen kentinde düzenlenen konferansında yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki çatışmanın Rusya ile NATO arasında gerilimin artmasına ve bir savaşa dönüşmesine izin vermemeleri gerektiğini söyledi.

Scholz, “Savaş Avrupa'ya geri döndü. Birçok insan bundan korkuyor ve sizin de bunun için nedenleriniz var” dedi.

Scholz, Ukrayna'nın bütünlüğünü ve egemenliğini savunmasına yardım etme ve Kiev’e silah gönderme kararının alınması ve en çok yardım gönderenler arasında Almanya'nın da bulunmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Ancak bunun Rusya ile NATO arasında gerilimin tırmanmasına ve bir savaşa yol açmasına izin verilmemesi de önemli. Bu nedenle, Avrupa Birliği, NATO, G7 ve diğer düzeylerdeki dostlarımız ve müttefiklerimizle yakın işbirliği içinde çalışmamız önem arzediyor. Bu bağlamda, dünyada başka müttefikler bulmaya çalışmak da önemli” ifadelerini kullandı.