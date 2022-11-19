Hamaney'den çağrı: Suça karışan göstericiler cezalandırılsın

HABER MERKEZİ

İran dini lideri Ali Hamaney, İran'ın İsfahan kentinde halka hitap etti.

İran'da 3'üncü ayına giren protestolara değinen Hamaney, isyanın son bulacağını ve ülkenin kalkınmaya devam edeceğini belirterek, “İsyancılar halkı sokaklara çıkarmayı başaramadılar. Bu nedenle karışıklık çıkartarak güvenlik güçlerini ve yetkilileri yormaya çalışıyorlar. Başarılı olamayacaklar ve isyan son bulacak” dedi.

ABD ve Batılı ülkeleri İran'da karışıklık çıkartmakla suçlayan Hamaney, “Batılılar özgürlük ve demokrasi adı altında diğer ülkelerde özgürlük karşıtı politikalar dayatıyorlar. Afganistan, ABD'nin özgürlük adı altında işgal ettiği en açık ve yakın örnek” ifadelerini kullandı.

“SUÇA BULAŞANLAR CEZALANDIRILMALI”

Hamaney, İran'ın din temelinde halkçı ve özgürlükçü olduğunu belirterek ülke içerisinde bazılarının Batı etkisinde kaldığını söyledi.

Ülke genelinde devam eden gösterilerde protestocuların birbirinden ayrılması gerektiğini kaydeden Hamaney, gösterilerde cinayet, tehdit ve tahrip suçlarına bulaşanların cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Hamaney, “Kamu malına zarar verenler, cinayet işleyenler ve halkı tehdit edenler işledikleri suçlar oranında cezalandırılmalıdırlar. Elbette bu yargı erki aracılığıyla yapılmalıdır. Kimse kendince ceza kesemez” şeklinde konuştu.

Göstericilerin birbirinden ayrılması gerektiğini ve bazı göstericilerin kandırıldığını belirterek onlara nasihat edilmesini isteyen Hamaney, “Şükürler olsun düşman başarılı olamadı. Düşmanın yalanlarına kanan ve aldananları kurtarmalı ve nasihat etmeliyiz. Suça bulaşanlar ise cezalandırılmalı” dedi.