Kuzey Kore’den nükleer silah tehdidi

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dün kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesi yaptığını doğrulayarak, 'düşmanları' ülkesine tehdit oluşturmaya devam ederse nükleer silahla karşılık verileceğini bildirdi.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'ya göre, Kim, füzenin en fazla 6 bin 40 kilometreye kadar çıktığını belirterek, füzenin Kore Doğu Denizi açık sularına doğru 999,2 kilometre uzaklığa fırlatıldığını ifade etti.

Kim, "Eğer düşmanlar sık sık nükleer saldırı araçları kullanarak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (DPRK) tehdit oluşturmaya devam ederse, partimiz ve hükümetimiz nükleer silahlarla topyekun bir şekilde karşılık verecek." ifadesini kullandı.