İddia: İran’da öldürülen protestocular gizli yerlerde toprağa veriyor

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Tahran’da, 'örtünme kurallarına uymadığı' gerekçesiyle ahlak polisinin gözaltına aldığı Jina Emini'nin üç gün sonra can vermesinin ardından İran’ın birçok kentinde ve Doğu Kürdistan’da başlayan protestolar şiddetlenerek sürüyor.

İran'daki gösterileri yakından takip eden Norveç merkezli İranlı Kürt insan hakları derneği Hengaw, cumartesi günü İranlı güvenlik güçlerinin Divandere'de en az üç protestocuyu öldürdüğünü duyurdu.

Hengaw, eylül sonlarına doğru patlak veren protestolarda şimdiye kadar 342 kişinin öldüğünü ve bin 500 kişinin de tutuklandığını kaydetti. Tutuklananlardan bir kısmına idam cezası verildi. Can kayıpları, 31 bölgesi bulunan İran'ın 22 bölgesinde kayda geçti.

“ÖLDÜRÜLEN PROTESTOCULAR GİZLİ ŞEKİLDE GÖMÜLÜYOR”

İranlı aktivistler, güvenlik güçlerinin öldürülen protestocuların cenazelerini alarak gizli şekilde toprağa vermekle suçladı.

Cenaze törenlerinde daha fazla gösteriye yol açmamak için bu yöntemi izlediği öne sürülen Devrim Muhafızları'nın son olarak Bukan kentinde öldürülen bir protestocunun cenazesini hastaneden alarak bilinmeyen bir yerde toprağa verdiği belirtildi.

Hengaw'in iddiasına göre Devrim Muhafızları, protestocunun cenazesini hastaneden alabilmek için yas tutan ailenin üzerine ateş açtı. Ailesinden alınarak toprağa verilen kişinin Şehriyar Muhammed olduğu belirtilirken, çıkan olaylarda da 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.