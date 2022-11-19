Politika

Hükümetten Kürdistan Bölgesi üzerinden İran’a silah gönderildiği haberine yalanlama

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcülüğü, Kürdistan Bölgesi üzerinden İran’a silah gönderildiği iddiasını yalanladı.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi iran Mahkeme silah John Bolton

ERBİL (K24)

Hükümet Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, bazı İran sitelerinin, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a açıklamalarına dayandırılarak yayınlanan haberler reddedildi.

Bolton’ın ABD yönetiminde hiçbir resmi pozisyonunun olmadığının kaydedildiği açıklamada, ilgili iddiaların doğru olmadığı vurgulandı.

Bu tür asılsız haberlerin daha önce yapıldığına işaret edilen açıklamada, Kürdistan Bölgesi üzerinden komşu ülkelerin güvenliğinin tehdit edilmesine izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

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