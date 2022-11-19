Hükümetten Kürdistan Bölgesi üzerinden İran’a silah gönderildiği haberine yalanlama

ERBİL (K24)

Hükümet Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, bazı İran sitelerinin, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a açıklamalarına dayandırılarak yayınlanan haberler reddedildi.

Bolton’ın ABD yönetiminde hiçbir resmi pozisyonunun olmadığının kaydedildiği açıklamada, ilgili iddiaların doğru olmadığı vurgulandı.

Bu tür asılsız haberlerin daha önce yapıldığına işaret edilen açıklamada, Kürdistan Bölgesi üzerinden komşu ülkelerin güvenliğinin tehdit edilmesine izin verilmeyeceğinin altı çizildi.