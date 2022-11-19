Politika

Elon Musk'tan ‘Trump, Twitter'a dönsün mü?’ anketi

Elon Musk, geçtiğimiz yıl hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump için "Trump, Twitter'a dönsün mü?" anketi başlattı.
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ABD Elon Musk Donald Trump Twitter

HABER MERKEZİ

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz yıl hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'a geri dönmesine ilişkin bir anket başlattı.

Henüz sonlanmayan ankete katılan kullanıcıların yüzde 52,3'ü "Evet" derken, yüzde 47,7'si "Hayır" oyu kullandı.

Musk, Twitter üzerinden, "Trump, Twitter'a dönsün mü?" isimli anketin saatte 1 milyon oy aldığını söyleyerek, "Trump anketini izlemek heyecan verici" paylaşımını yaptı.

Twitter, 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

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