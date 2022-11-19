Üst düzey ABD heyetinden Fuad Hüseyin’e: Güçlerimiz Irak’ta kalacak

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü David Herndon, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kahl, Beyaz Saray Ortadoğu İşleri Koordinatörü Brett McGurk ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf’in Manama Diyalog Forumu’nda Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'le bir araya geldiğini açıkladı.

Herndon, ABD heyetinin Irak'a stratejik bir ortak olarak bağlılığını vurguladığını kaydederek, Washington'ın DAİŞ'i yenmek için devam eden mücadelelerinde Irak güvenlik güçlerini desteklemek üzere birliklerini Irak'ta tutma taahhüdünü yinelediğini ifade etti.

Görüşmede, ABD'li yetkililerin Irak'ın güvenlik ve istikrarına yönelik tehditler konusunda endişelerini dile getirdiği ve yeni Irak hükümetinin gündeminin ekonomik istikrarı sağlama ve bölgeye entegre olmak için kararlı adımlar atmada başarılı olacağını umduklarını dile getirdi.

ABD'nin şuan Irak güvenlik güçleri ve Peşmerge güçlerini DAİŞ’e karşı mücadelede desteklemek, eğitmek ve danışmanlık yapmak üzere Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 askeri bulunuyor.