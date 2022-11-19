Politika

Üst düzey ABD heyetinden Fuad Hüseyin’e: Güçlerimiz Irak’ta kalacak

Bahreyn'de Irak Dışişleri Bakanı ile görüşen ABD heyeti, stratejik ortak olarak Irak'a verilen desteğe vurgu yaparak, Irak'taki askeri birliklerinin DAİŞ'le mücadele Irak ordusunu desteklemeye devam edeceği bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu Fuad Hüseyin ABD Irak Brett McGurk Barbara Leaf Colin Kahl Manama Diyalog Forumu

HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü David Herndon, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Colin Kahl, Beyaz Saray Ortadoğu İşleri Koordinatörü Brett McGurk ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf’in Manama Diyalog Forumu’nda Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'le bir araya geldiğini açıkladı.

Herndon, ABD heyetinin Irak'a stratejik bir ortak olarak bağlılığını vurguladığını kaydederek, Washington'ın DAİŞ'i yenmek için devam eden mücadelelerinde Irak güvenlik güçlerini desteklemek üzere birliklerini Irak'ta tutma taahhüdünü yinelediğini ifade etti.

Görüşmede, ABD'li yetkililerin Irak'ın güvenlik ve istikrarına yönelik tehditler konusunda endişelerini dile getirdiği ve yeni Irak hükümetinin gündeminin ekonomik istikrarı sağlama ve bölgeye entegre olmak için kararlı adımlar atmada başarılı olacağını umduklarını dile getirdi.

ABD'nin şuan Irak güvenlik güçleri ve Peşmerge güçlerini DAİŞ’e karşı mücadelede desteklemek, eğitmek ve danışmanlık yapmak üzere Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 askeri bulunuyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv