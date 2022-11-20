Türk savaş uçaklarından Kürdistan Bölgesi ve Rojava sınırlarında bombardıman

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi ile Rojava sınırlarındaki bazı bölgelere yönelik "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan, gece saatlerinde gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir."

Bakanlığın sosyal medya hesabından operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı.

GÖZLEMEVİ: 12 ASKER ÖLDÜ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türkiye'nin Rojava’da bazı mevzilere düzenlediği saldırılarda Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) en az 6 üyesinin yanı sıra 6 Suriyeli askerin de öldüğünü açıkladı.

SOHR Direktörü Rami Abdel Rahman AFP'ye yaptığı açıklamada, Türk bombardımanının kuzeydeki Halep vilayeti ve kuzeydoğudaki Haseke vilayetindeki DSG mevzilerini hedef aldığını söyledi. Saldırılarda ayrıca Suriye rejim güçlerinin Rakka ve Haseke vilayetlerinde konuşlandığı mevzilerin de hedef alındığını söyledi.

MAZLUM ABDİ: SAVAŞ ÇIKARSA HERKES ETKİLENECEK

DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi de Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Türkiye'nin güvenli noktaları bombalaması tüm bölgeyi tehdit ediyor. Bu bombalama hiçbir tarafın lehine değildir. Büyük bir felaketi önlemek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Eğer savaş patlak verirse bundan herkes etkilenecektir. Saldırılar, şu anda barbarca bombalamaya maruz kalan bölgelerimizle sınırlı kalmayacaktır. Ailelerimize evlerinde kalmaları ve güvenlik güçlerinin direktiflerine uymaları çağrısında bulunuyoruz."

DSG’DEN AÇIKLAMA

DSG Basın Sözcüsü Ferhat Şami, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hava bombardımanı olduğunu duyurdu.

Şami, "Türkiye'nin hava saldırısında Girê Spî’nin doğu kırsalındaki Kazali, Tel Rifat ve Zirgan'da Şam hükümeti güçlerine ait askeri mevziler hedef alındı" ifadelerini kullandı.