Trump’ın Twitter hesabı yeniden açıldı

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Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, dün Trump’ın hesabını yeniden açma konusunda anket yaptı.

15 milyon 85 bin kişinin katıldığı ankette yüzde 51,8 ‘Evet’ oyu verirken, yüzde 48,2 ise ‘Hayır’ oyu verdi.

Musk, "Halk konuştu. Trump, geri dönecek" mesajını paylaşarak, "Halkın sesi, Tanrı'nın sesi" anlamına gelen Latince "Vox Populi, Vox Dei" ifadesini kullandı.

Anketin sonuçlanmasının ardından eski ABD Başkanı Trump’ın 25 milyon takipçisi olan Twitter hesabı yeniden açıldı. Trump henüz hesabından bir paylaşım yapmadı.

HESABI ASKIYA ALINMIŞTI

Twitter, 6 Ocak 2021'deki Konge baskının ardından, 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık" denilmişti.