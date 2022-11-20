Politika

Trump’ın Twitter hesabı yeniden açıldı

ABD’de 6 Ocak 2021’de Kongre Baskını sonrası Twitter hesabı askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump, geri döndü.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Donald Trump Twitter Elon Musk

HABER MERKEZİ

Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, dün Trump’ın hesabını yeniden açma konusunda anket yaptı.

15 milyon 85 bin kişinin katıldığı ankette yüzde 51,8 ‘Evet’ oyu verirken, yüzde 48,2 ise ‘Hayır’ oyu verdi.

Musk, "Halk konuştu. Trump, geri dönecek" mesajını paylaşarak, "Halkın sesi, Tanrı'nın sesi" anlamına gelen Latince "Vox Populi, Vox Dei" ifadesini kullandı.

Anketin sonuçlanmasının ardından eski ABD Başkanı Trump’ın 25 milyon takipçisi olan Twitter hesabı yeniden açıldı. Trump henüz hesabından bir paylaşım yapmadı.

HESABI ASKIYA ALINMIŞTI

Twitter, 6 Ocak 2021'deki Konge baskının ardından, 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık" denilmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv