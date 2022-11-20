Eski İranlı futbolcudan Mahabad için çağrı

HABER MERKEZİ

İran ve Doğu Kürdistan’da süren gösterilere destek veren ünlü isimlerden olan eski futbol yıldızı Ali Kerimi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, İran güvenlik güçlerinin Mahabad’a yönelik saldırısı karşısında tüm İran halkından gösteriler düzenlemesini istedi.

Kerimi, “Gösteriler düzenleyin ve Mahabad halkının sesi olun” dedi.

Son birkaç gün içinde Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Mahabad kentinde geniş çaplı gösteriler düzenleniyor. İran güçlerinin gerçek mermilerle yaptığı müdahalede cuma günü 4 Kürt sivil yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren siviller dün toprağa verilirken, İran güçleri gösterilere yine şiddetle karşılık verdi.

Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün paylaştığı görüntülerde kent merkezinde çok sayıda zırhlı araç ve silahlı güç görünüyor.

Hengaw, “İran İslam Cumhuriyeti’nin Mahabad’da işleyeceği olası suçlar”la ilgili uyarıda bulundu.

HRANA: ÖLÜ SAYISI 400’Ü GEÇTİ

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA), 16 Eylül’de başlayan ve halen devam eden gösterilerde, 18 Kasım itibariyle 58’i çocuk 402 göstericinin öldürüldüğünü açıkladı.

Bu süre zarfında 150 il ve ilçede düzenlenen protestolarda 16 bin 813 gösterici gözaltına alındı.

Açıklamaya göre, sadece 17-18 Kasım tarihleri arasında 21 göstericinin İran güvenlik güçleri tarafından, çoğunluğu Doğu Kürdistan’ın Bokan ve Mahabad kentlerinde olmak üzere 21 kişi öldürüldü.

JİNA EMİNİ PROTESTOLARI

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra gördüğü işkence sonucu komaya girerek hastaneye kaldırılan Rojhilat’ın Seqiz kenti nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi İran yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Gözaltına alınan bazı göstericilere idam cezası verildi.