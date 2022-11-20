Rojava’ya yönelik bombardımanın bilançosu açıklandı

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türk savaş uçaklarının Rojava ve Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği bombardımanda 9 Demokratik Suriye Güçleri (DSG) savaşçısı ile 6 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırılarda 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi ile Rojava sınırlarındaki bazı bölgelere yönelik "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapıldığını bildirdi.

DSG kaynakları, saldırıda Kobani, Derik, Zirgan ve Dirbêsiyê bölgelerinin hedef alındığını duyurdu.

DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi de Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Türkiye'nin güvenli noktaları bombalaması tüm bölgeyi tehdit ediyor. Bu bombalama hiçbir tarafın lehine değildir. Büyük bir felaketi önlemek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Eğer savaş patlak verirse bundan herkes etkilenecektir. Saldırılar, şu anda barbarca bombalamaya maruz kalan bölgelerimizle sınırlı kalmayacaktır. Ailelerimize evlerinde kalmaları ve güvenlik güçlerinin direktiflerine uymaları çağrısında bulunuyoruz."