Spor

Dünya Kupası’nda perde açılıyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında yarın ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.
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Katar 2022
Katar 2022
dünya Katar Ekvador Dünya Kupası

HABER MERKEZİ

Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda Katar ile Ekvador arasında oynanacak A Grubu müsabakası, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Orsato, turnuvada ilk kez düdük çalacak. Mücadelede 46 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını vatandaşları Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Romanya'dan Istvan Kovacs yapacak.

Dünya Kupası'nda ilk kez sahne alacak Katar, sürpriz yapmaya çalışacak. Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. kez mücadele edecek Ekvador ise 3 puan almayı hedefleyecek.

A Grubu'nun diğer maçında ise 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile Senegal kozlarını paylaşacak.

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