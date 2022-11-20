HDP’den operasyon tepkisi: Taksim saldırısı karanlık bir tezgahtı

HABER MERKEZİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kürdistan Bölgesi ve Rojava’da yaptığı hava saldırılarına tepki gösteren HDP Merkez Yönetim Kurulu’nun açıklamasında, Taksim’deki bombalı saldırının ‘karanlık bir tezgah’ olduğu belirtildi.

HDP’nin açıklaması şöyle:

“Karanlık İŞİD çetelerine karşı yürüttüğü destansı direniş ve kurmuş olduğu yeni yaşam modeliyle dünyanın bütün ezilenlerine ilham kaynağı olmuş başta Kobanê olmak üzere Kuzey ve Doğu Suriye’nin birçok sivil yerleşim bölgesi dün gece uçaklarla bombalandı. Karanlık bir tezgah olduğu anlaşılan İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı bahane edilerek dün gece Kuzey ve Doğu Suriye topraklarına bombalar yağdırılmıştır. Açık ki, IŞİD’in bu topraklarda başaramadığını iktidar uluslararası hukuku ayaklar altına alarak tamamlamak istemektedir. Kuzey ve Doğu Suriye bir güvenlik tehdidi değil insanlık için bir umuttur! Asıl güvenlik tehdidi, ‘Sınırın öbür tarafına geçer iki füze yollarız ve savaşı başlatırız’ diyerek karanlık emellerini hayata geçirmek isteyen zihniyettir.

Daha önce Afrin ve diğer Kürt bölgelerine yönelik gerçekleştirilen işgal saldırıları, işgal edilen bölgeleri IŞİD ve türevleri için yaşam alanlarına dönüştürmüştür. Saldırılar, iktidarın iddia ettiği gibi sınır güvenliğini sağlamak için değildir, aksine Türkiye’ye yönelik tehdit ve tehlikeleri artırmaktadır. Türkiye’ye tehdit oluşturan Kürtler değil, Kürtlerin işgal edilen yaşam alanlarında palazlandırılan IŞİD ve türevi örgütlerdir.”

MSB’DEN OPERASYON MESAJI

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın saat 01.12’deki Twitter paylaşımında “Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!” denildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türk savaş uçaklarının Rojava ve Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği bombardımanda 9 Demokratik Suriye Güçleri (DSG) savaşçısı ile 6 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığı açıkladı.

DSG kaynakları, saldırıda Kobani, Derik, Zirgan ve Şehba bölgelerinin hedef alındığını duyurdu.