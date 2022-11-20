Yaşam

Antep’te iki aile kavga etti, 3 çocuk vuruldu

Antep'te husumetli iki aile arasındaki silahlı kavgada, sokakta oynayan 3 çocuk tüfekle vurularak hastaneye kaldırıldı.
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kürdistan Antep kavga Çocuk yaralı

HABER MERKEZİ

Antep Şirinevler Mahallesi'nde husumetli 2 aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, sokakta oynayan S.Ç. (5), S.A. (9) ve Z.A.'ya (10) isabet etti.

İlk müdahale sonrası yaralı 3 çocuk, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan S.Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (Kaynak: Ajanslar)

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