Antep’te iki aile kavga etti, 3 çocuk vuruldu
HABER MERKEZİ
Antep Şirinevler Mahallesi'nde husumetli 2 aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, sokakta oynayan S.Ç. (5), S.A. (9) ve Z.A.'ya (10) isabet etti.
İlk müdahale sonrası yaralı 3 çocuk, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan S.Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (Kaynak: Ajanslar)