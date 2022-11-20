DSG: Bombardımanlarda 13 sivil ve 1 savaşçı yaşamını yitirdi

HABER MERKEZİ

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türk savaş uçakları tarafından dün gece düzenlenen hava saldırısının bilançosu duyuruldu.

Buna göre Rojava’ya yönelik bombardımanda 13 vatandaş ile 1 savaşçı yaşamını yitirdi, 9 sivil de yaralandı.

Saldırılarda çok sayıda sivil yerleşim biriminin de zarar gördüğü açıklandı.

15 Suriye askerinin de bombardıman sonucu öldüğü kaydedildi.

MSB: 89 HEDEF VURULDU

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi ve Rojava’da düzenlenen "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nda toplam 89 hedefin vurulduğunu açıkladı.

Operasyon kapsamında Kürdistan Bölgesi sınırlarında bulunan Kandil, Xakurk ve Asos dağları ile Rojava’da bulunan Kobani, Til Rifat, Cizire ve Derik bölgelerine bombardıman yapıldığı kaydedildi.

Gece saatlerinde 81, bu sabah da 8 hedefin vurulduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunmaktadır. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir."