ABD: Ortadoğu’da entegre bir savunma sistemi inşa ediyoruz

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AFP’nin haberine göre ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Bahreyn’de düzenlenen Manama Diyalog Forumu’nda yaptığı konuşmada, ülkesinin enerji kaynakları açısından zengin stratejik bölgedeki yakın tehditleri caydırmaya odaklandığını dile getirdi.

McGurk, “ABD şu anda aktif olarak bu bölgede entegre bir hava ve deniz savunma yapısı inşa ediyor. Uzun süredir konuştuğumuz bir şey, şimdi yenilikçi ortaklıklar ve yeni teknolojiler aracılığıyla hayata geçiriliyor” dedi.

ABD güçlerinin İran’dan gelen yakın tehditleri tespit ettiğini ve caydırdığını söyleyerek, İran’ın Suudi Arabistan’a bir saldırı planladığına dair daha önceki raporları doğrulayan McGurk, “İran, Suudi Arabistan'a bir saldırı düzenlemeye hazırlanıyordu. Muhtemelen bu saldırı, Suudi Arabistan ile ABD arasında devam eden yakın güvenlik işbirliği nedeniyle gerçekleşmedi” diye konuştu.

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Corella, gelecek yıl Körfez sularında 100’den fazla insansız deniz aracı kullanılacağını duyurdu.

aCorella’ın bu duyurusu, İsrailli milyarder Idan Ofer'in sahibi olduğu Liberya bandıralı petrol tankeri Pacific Zircon’un 14 Kasım'da Umman Körfezi’nde seyir halindeyken silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırıya uğramasının ardından gerçekleşti.